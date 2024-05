Geblesseerde Alaba niet bij Oostenrijkse EK-selectie, maar is wel niet-spelende captain

David Alaba ontbreekt definitief bij de Oostenrijkse ploeg op het komende Europese kampioenschap in Duitsland. De geblesseerde aanvoerder ontbreekt in de selectie, maar zal als niet-spelende aanvoerder meegaan met het team, zo heeft de Oostenrijkse voetbalbond ÖFB bekendgemaakt.

"Het is natuurlijk heel jammer dat hij niet als speler beschikbaar is", liet bondscoach Ralf Rangnick weten. "Hij heeft laten weten dat het zijn uitdrukkelijk wens om, als dat mogelijk is, er alsnog bij te zijn. Daarom ben ik heel blij dat dat na goed overleg met zijn club Real Madrid gelukt is."