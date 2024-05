L1 Nieuws Spandoeken aan het universiteitsgebouw

In samenwerking met L1mburg NOS Nieuws • vandaag, 18:47 Universiteit Maastricht doet aangifte na pro-Palestijnse protesten

De Universiteit Maastricht (UM) heeft aangifte gedaan vanwege vernielingen en antisemitisme rond de pro-Palestijnse demonstraties op het universiteitsterrein. Bestuursvoorzitter Rianne Letschert schrijft dat in een bericht op de website van de universiteit.

Verschillende universiteitsgebouwen zijn met graffiti bespoten en de afgelopen dagen werden meerdere mails gestuurd naar de universiteit met antisemitische teksten, schrijft de regionale omroep L1 Nieuws. "We hebben aangifte gedaan omdat vandalisme en discriminatie niet overeenkomen met onze definitie van veilig protesteren", schrijft Letschert. Ze roept iedereen in Maastricht op de discussie op een fatsoenlijke manier te voeren "in plaats van met spuitbussen".

Volgens de voorzitter wordt op de UM "getimmerd aan een raamwerk" op basis waarvan de universiteit in de toekomst kan beslissen of banden met het buitenland worden doorgesneden. Een woordvoerder zegt dat de universiteit deze week nog een beslissing hoopt te nemen over de omgang met instellingen in conflictgebieden in de wereld, te beginnen in Israël.

Hongerstaking

Afgelopen donderdag begonnen zes studenten aan een hongerstaking. Die moet kracht bijzetten aan hun eis dat de UM alle banden met Israël verbreekt.

L1 Nieuws sprak maandagmiddag met de studenten, die graag anoniem willen blijven:

0:43 Studenten in hongerstaking bij Universiteit Maastricht: 'Dit is een wereldwijde beweging'

Inmiddels is de helft van hen gestopt met de hongerstaking. De overige drie gaan nog wel door. "De kracht van de mensen neemt steeds meer af", melden de overgebleven hongerstakers aan persbureau ANP. "Op de vijfde dag konden we nauwelijks meer opstaan en rondlopen zonder buiten adem te raken."

Letschert spreekt van een "heftige keuze om op deze manier je punt te willen maken". Het bestuur maakt zich zorgen over de gezondheid van de actievoerders, schrijft ze verder in het bericht. "We hebben uiteraard medische begeleiding aangeboden."

De hongerstakers willen een eind aan wat ze de "door de UM gesponsorde genocide" noemen. Ze maken deel uit van actievoerders die sinds vorige week maandag een tentenkamp hebben opgeslagen in de tuin van een faculteitsgebouw dicht bij het Vrijthof.