NOS Fleur Jong

NOS Sport • vandaag, 13:13 Para-atlete Jong pakt wereldtitel 100 meter met tweehonderdste verschil

Fleur Jong heeft opnieuw een gouden medaille veroverd op de WK para-atletiek in het Japanse Kobe. Met haar titel van het verspringen op zak was ze ook de beste op de 100 meter in de klasse T64.

Het was een strijd tussen vriendinnen en teamgenotes. Marlène van Gansewinkel lag 95 meter lang op kop. Met een verschil van slechts tweehonderdste kwam Jong nét eerder over de finish.

NOS De fotofinish, waarbij Fleur Jong (nummer 4) met haar bovenlichaam tweehonderdste eerder op de streep komt

Vorig jaar in Parijs won Jong nog met overmacht de 100 meter, destijds haar eerste goud op de sprint op een WK. Nu was het regerend paralympisch kampioene Van Gansewinkel die lang leek af te stevenen op de winst.

De snelste start was voor de Spaanse Sara Andres Barrio (uiteindelijk goed voor brons), maar al snel nam Van Gansewinkel het heft in handen. Na een meter of 40 leek wereldrecordhouder Jong op stoom te zijn, maar pareerde Van Gansewinkel die aanval nog.

Tot de laatste paar passen van de sprint. In een ultieme poging teamgenote Van Gansewinkel nog te achterhalen (de twee trainen samen bij Team Para Atletiek in Amsterdam) ging Jong er nipt over: 12,71 om 12,73. Dat was het minieme verschil.

Kiki Hendriks, eveneens teamgenote van Jong en Van Gansewinkel, werd vierde.