Para-atlete Jong prolongeert wereldtitel verspringen, Van Gansewinkel tweede

Fleur Jong heeft haar wereldtitel verspringen geprolongeerd op de WK para-atletiek. In het Japanse Kobe was Jong al bij haar eerste poging buitengewoon goed. Met 6,40 meter gaf ze de concurrentie een, naar later bleek, voor hen onhaalbaar mikpunt.

Wereldrecordpoging

In het slot van de finale deed Jong nog een aanval op haar eigen wereldrecord (6,74), maar zette bij die ultieme poging af voorbij de balk. Haar tweede wereldtitel bij het verspringen is een goed signaal richting de Paralympische Spelen in Parijs, die over exact honderd dagen beginnen.