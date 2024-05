EPA Een rechtszaal in Stuttgart waar eerder leden van de Reichsbürgerbeweging terecht stonden

NOS Nieuws • vandaag, 06:20 Wekdienst 21/5: Noordwijker hoort straf voor online misbruik • Leden Reichsbürgerbeweging voor de rechter

Goedemorgen! Een man uit Noordwijk hoort of hij wordt veroordeeld in een zaak over het online misbruiken van 18 minderjarigen. En in Duitsland start het proces tegen de Reichsbürger, de militante beweging die een staatsgreep plande.

Eerst het weer: Perioden met zon met maxima tussen de 22 en 26 graden. In Zeeland meer wolken en iets minder warm. Tegen of in de avond volgt in het zuiden regen en onweer.

Ga je de weg op? Hier vind je het overzicht van de werkzaamheden. En hier zie je waar wordt gewerkt aan het spoor.

Wat kun je vandaag verwachten?

Een man van 37 uit Noordwijk hoort vandaag of hij wordt veroordeeld voor het online misbruiken van 18 minderjarige slachtoffers. Het OM heeft zes jaar cel en tbs met dwangverpleging geëist.

In Duitsland komen negen leden van de Reichsbürgerbeweging voor de rechter. Ze zouden van plan geweest zijn om de regering omver te werpen. Een van de verdachten is een man die het staatshoofd had moeten worden.

De zestiende etappe van de Giro D'Italia tussen Livigno en Santa Cristina Val Gardena staat op het programma. Het is een bergrit van 202 kilometer.

Wat heb je gemist?

De Verenigde Naties leveren voorlopig geen hulp aan Gaza via de tijdelijke pier die door Amerika is aangelegd. Aanleiding is diefstal van VN-hulpgoederen door Palestijnen, zegt een VN-functionaris die anoniem wil blijven.

Zaterdag kwamen er zestien VN-vrachtwagens aan op de pier en werd de lading van elf trucks gestolen door Palestijnen, zegt de functionaris. Voordat de VN-hulp over de pier wordt hervat, moeten er veiligheidsmaatregelen worden genomen.

AFP Vrachtwagens op de pier met hulp uit de Verenigde Arabische Emiraten

Ander nieuws uit de nacht:

Nieuw-Zeeland en Australië sturen evacuatievluchten naar onrustig Nieuw-Caledonië: want er zijn honderden toeristen gestrand op het Franse overzeese gebied. De inheemse bevolking protesteert tegen nieuwe verkiezingsregels.

Schip dat tegen brug in Baltimore botste weggesleept: het enorme containerschip Dali voer eind maart tegen de brug, die daarna instortte. Het schip wordt naar een haven gebracht

KLM-toestel keert terug naar Schiphol om voorzorgslanding: de 73 reizigers en de bemanning bleven ongedeerd. Wat voor technische problemen het toestel had, heeft KLM niet bekendgemaakt.

En dan nog even dit:

Rondom het Friese dorp Buitenpost is gistermiddag zeer veel regen gevallen. Omrop Fryslân meldt dat er 30 centimeter water stond. De begane grond van een woonzorgcentrum werd ontruimd en de burgemeesters van Achtkarspelen en De Fryske Marren hielpen met schoonmaken.

1:20 Wateroverlast in delen Friesland en Groningen: 'achterhuis staat helemaal blank'

Fijne dag!