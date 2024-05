AP Aanhangers van Julian Assange buiten het Britse gerechtshof

NOS Nieuws • vandaag, 16:43 Julian Assange mag in hoger beroep tegen uitlevering aan VS

Julian Assange mag in hoger beroep tegen zijn dreigende uitlevering aan de Verenigde Staten. Dat heeft het Britse Hooggerechtshof beslist.

De Australische oprichter van WikiLeaks is in de VS aangeklaagd voor het lekken van geheime informatie over de oorlogen in Irak en Afghanistan. Hij probeert al meer dan tien jaar om uitlevering aan Amerika te voorkomen en zit sinds 2019 in een gevangenis in Londen. Voor die tijd hield hij zich in dezelfde stad zeven jaar lang schuil in de ambassade van Ecuador.

Hij werd sinds ook 2010 gezocht in Zweden vanwege een verkrachtingszaak, maar Zweden liet die zaak in 2019 vallen omdat de zaak was verjaard.

Garanties uitgebleven

Het Britse Hof boog zich in maart al over de vraag of Assange in beroep mag gaan tegen zijn uitlevering. Rechters zeiden toen dat Assange niet kan worden uitgeleverd aan de VS, zolang dat land geen garanties geeft over de behandeling van Assange en over of hem een eerlijk proces wacht.

Zijn advocaten wilden onder meer de toezegging dat Assange na zijn uitlevering niet de doodstraf zou kunnen krijgen. In de uitspraak van vandaag staat dat deze garanties zijn uitgebleven en het hoger beroep tegen zijn uitleveringsbevel mag doorgaan.

Het is nog niet bekend wanneer het hoger beroep wordt behandeld. De advocaten van Assange krijgen een aantal maanden om het voor te bereiden.

Het nieuws werd buiten de rechtbank ontvangen met gejuich van honderden demonstranten die achter de oprichter van klokkenluidersplatform WikiLeaks staan. Assange was zelf niet in de rechtbank, volgens zijn advocaat om gezondheidsredenen.

0:30 Aanhangers van Assange verzamelen zich bij de rechtbank in Londen

De advocaten van Assange zeggen dat hem een gevangenisstraf van 175 jaar boven het hoofd hangt wanneer hij wordt uitgeleverd. Maar Amerikaanse autoriteiten zeggen dat een eventuele straf waarschijnlijk veel korter zal zijn.

Biden zei vorige maand dat hij een verzoek van Australië overwoog om de zaak te laten vallen en Assange te laten terugkeren naar zijn thuisland.

In de VS liggen er zeventien aanklachten tegen hem voor het overtreden van spionagewetgeving en één wegens medeplichtigheid aan het hacken van overheidscomputers. Volgens Amerikaanse aanklagers heeft Assange oud-inlichtingenanalist voor het Amerikaanse leger en klokkenluider Chelsea Manning geholpen bij het stelen van militaire dossiers die WikiLeaks later heeft gepubliceerd. Daardoor zou hij het leven van Amerikaanse militairen in gevaar hebben gebracht.

De zaak-Assange is een van de langstlopende juridische conflicten in het Verenigd Koninkrijk.

