Wekdienst 20/5: Termijn Zelensky zit erop • Vrouwen Ajax en Fortuna spelen bekerfinale

Goedemorgen! In Oekraïne zit de eerste termijn van president Zelensky er op, maar zicht op nieuwe verkiezingen zijn er nog niet. En in Tilburg spelen de vrouwen van Ajax en Fortuna Sittard tegen elkaar in de bekerfinale.

Wat kun je vandaag verwachten?

Wat heb je gemist?

De heli van Raisi en zijn gevolg stortte zondagmiddag in slecht weer neer in onherbergzaam gebied in het noordoosten van Iran, dicht bij de grens met Azerbeidzjan. Raisi was in de grensregio geweest voor de opening van een dam. Wat er precies is gebeurd, blijft vooralsnog onduidelijk. Lees hier meer over de crash en over wie Raisi was.