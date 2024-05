EPA Protest tegen de aanwezigheid van het Amerikaanse leger in Niger, vorige maand in Agadez

NOS Nieuws • vandaag, 01:14 VS trekt laatste troepen uiterlijk half september terug uit Niger

De Verenigde Staten zullen uiterlijk 15 september hun laatste troepen terugtrekken uit Niger. Dat hebben de landen gezegd in een gezamenlijke verklaring.

Het akkoord kwam tot stand na een vijfdaags overleg in hoofdstad Niamey. Het biedt onder meer garanties voor de veiligheid van Amerikaanse troepen de komende maanden.

Het proces van de terugtrekking van de ruim duizend Amerikaanse militairen in het West-Afrikaanse is al ingezet. Vorige maand bereikten het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken en de junta in Niger daarover overeenstemming. Sindsdien zouden al zo'n honderd militairen zijn teruggekeerd.

Jihadisme

Tot de staatsgreep in Niger van vorig jaar zomer was het land een belangrijke partner van Washington in de strijd tegen jihadistische groeperingen in de Sahel-regio. Door het geweld van deze groeperingen, die banden hebben met Islamitische Staat en al-Qaida, zijn duizenden mensen gedood en miljoenen ontheemd geraakt.

De militaire operatie van de Amerikanen in Niger ter ondersteuning van de regering begon in 2013. Ook Frankrijk was jaren militair aanwezig in het land, maar de Fransen haalden hun troepen er eerder al weg.

Zorgen over invloed Rusland

De vrees bestaat dat Niger nu, net als buurlanden Mali en Burkina Faso, grotendeels in handen zal komen van terreurgroepen, wat nog meer instabiliteit in de regio zou veroorzaken. Ook zijn er zorgen over de toenemende invloed van Rusland.

Functionarissen van het Amerikaanse leger laten aan internationale persbureaus weten dat ze er niet van uitgaan dat het Russische huurlingenleger de Wagner-groep zijn invloed in Niger zal vergroten in afwezigheid van de Amerikanen.