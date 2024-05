ANP

NOS Voetbal • vandaag, 18:49 Twente blijft na thriller AZ voor: 'Nooit zoiets meegemaakt, viaducten vol fans'

Na een zenuwslopende ontknoping met diverse plottwisten gaat FC Twente de voorronde van de Champions League in. In de laatste speelronde van de eredivisie wisten de Tukkers met pijn en moeite AZ voor te blijven.

Twente won met 1-2 op bezoek bij PEC Zwolle, terwijl AZ tegen FC Utrecht een 3-0 voorsprong weggaf: 3-3. Bij Twente maakte Ricky van Wolfswinkel tien minuten voor tijd uit een strafschop de winnende treffer.

Onderweg naar Zwolle had Joseph Oosting al een goed gevoel gekregen. "Die fans, ik heb nog nooit zoiets meegemaakt", zei de trainer van FC Twente. "Een rode zee van mensen tot aan Zwolle, op ieder viaduct stonden supporters. Toen dacht ik: dit kan niet meer misgaan. Met kippenvel zat ik in de bus."

Halverwege zag het er niet naar uit dat Twente de derde plek zou behouden. Het stond nog 0-0 in Zwolle, terwijl AZ comfortabel met 3-0 leidde. "We hadden heel veel kansen en de bal ging er maar niet in. Natuurlijk hoor je de tussenstand bij AZ. Toen dacht ik wel: hé, welke kant gaat dit op?", aldus Oosting.

Dik en dik verdiend

De bevrijdende treffer viel uit een penalty, gegeven na een onhandige overtreding van Davy van den Bergh op Youri Regeer. "Een penalty is een penalty", zei Oosting schouderophalend. De coach vond de zege dik verdiend. "Heb jij al die kansen van ons gezien? PEC-keeper Schendelaar was heel goed."

Dankzij de zege in Zwolle speelt Twente komend seizoen in de derde voorronde van de Champions League. Op 6 of 7 augustus wordt de eerste wedstrijd gespeeld.

Een terechte bekroning, vindt Oosting. "We hebben vanaf de winterstop constant op plek drie gestaan. We zijn dik en dik verdiend derde van Nederland."

Tijdens het feestgedruis in de kleedkamer kwam het besef bij Oosting, die in de zomer overkwam van RKC. "We hebben het geflikt met elkaar. Ik ben een emotionele trainer, maar het moet nog even landen. Ik vind het mooi voor de club en mooi voor de regio en ben super trots op de spelers."

AZ rook zondag lange tijd aan de derde plaats. Maar na een rode kaart voor Dani de Wit na een stevige tackle gaf de ploeg een 3-1 voorsprong weg. Achteraf maakte dat niet uit, omdat Twente toch nog won.

Martens blijft bij AZ

In januari ontsloeg AZ trainer Pascal Jansen wegens teleurstellende resultaten. Onder interim-coach Maarten Martens verbeterden de prestaties niet. Toch maakte de club na het gelijkspel tegen FC Utrecht bekend dat de Belgische coach ook volgend seizoen voor de groep staat.

"Ik ben heel erg teleurgesteld", zei Martens over het mislopen van de derde plaats. "Je gelooft al weken in een scenario dat we alsnog derde gaan worden."

"In de rust was dat het geval, maar op bizarre wijze is het hier nog fout gegaan. Het was uiteindelijk voor niks geest, want Twente heeft gewonnen. Maar we zijn teleurgesteld dat het niet gelukt is."

Pro Shots Maarten Martens leeft vurig mee tijdens de wedstrijd tegen FC Utrecht

Als nummer vier gaat AZ de groepsfase van de Europa League in. Schrale troost is nog dat Vangelis Pavlidis, tegen Utrecht de maker van de 3-0, gedeeld topscorer van de eredivisie werd.

"Deze wedstrijd was tekenend voor het hele seizoen: de hele tijd op en neer", zei de Griekse spits. "Sommige wedstrijden waren heel goed, sommige heel slecht. De vierde plaats is goed voor ons."

"Ik had niet verwacht dat ik 29 goals zou maken. Ik ben trots, ik heb mijn best gedaan om het team te helpen. Het is heel mooi om topscorer te zijn samen met Luuk de Jong, want voor mij is Luuk een hele grote."