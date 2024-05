ANP Teleurstelling bij Siebe Horemans van Excelsior

NOS Voetbal • vandaag, 16:31 Excelsior gaat onderuit tegen Feyenoord en moet via play-offs degradatie voorkomen

Excelsiors seizoen is na 34 wedstrijden nog niet voorbij. De Rotterdammers verloren in de laatste speelronde van stadgenoot Feyenoord (4-0), terwijl directe concurrent RKC Waalwijk een kleine nederlaag leed tegen PSV (3-1).

Daardoor eindigt Excelsior op de zestiende plek en wachten nu de play-offs promotie/degradatie. In de halve finales van de play-offs is ADO Den Haag de tegenstander. De eerste wedstrijd van het tweeluik is woensdag om 18.45 uur.

NOS De eindstand in de eredivisie 2023/2024

Voor Excelsior was niet alleen het eigen resultaat van belang, ook moest er met een schuin oog gekeken worden naar RKC, dat tegen kampioen PSV speelde.

En RKC kende een vliegende start tegen PSV, dat afgelopen week de landstitel vierde op Ibiza. De Waalwijkers kwamen na een kwartier op voorsprong in het Philips Stadion. De treffer kwam op naam van Richonell Margareth, die aan de rechterkant vrijgespeeld werd dankzij een mooie pass van Chris Lokesa.

Op dat moment RKC zich op eigen kracht virtueel veilig gespeeld, maar PSV wilde niet meewerken aan dat droomscenario. De Eindhovenaren drukten RKC steeds verder terug. En nadat Malik Tillman al een keer de paal had geraakt, maakte Luuk de Jong vlak voor rust de 1-1.

ANP Luuk de Jong na de 1-1

Het bracht de spanning in de strijd om de play-offs te ontlopen terug, want ook bij concurrent Excelsior stond er bij rust een gelijke stand op het scorebord: 0-0.

RKC houdt PSV op gelijke stand

RKC moest na rust alle zeilen bijzetten om nog een tegendoelpunt te voorkomen en kwam enkele keren goed weg. Onder anderen Guus Til was dicht bij een tweede PSV-treffer, maar zijn kopbal eindigde op de lat.

Toch werd de sfeer in het vak met RKC-supporters steeds beter. In Rotterdam stevende Excelsior namelijk hard af op een nederlaag tegen Feyenoord. De eerste tegentreffer kwam van het hoofd van Gernot Trauner, de tweede was van Ondrej Lingr en Dávid Hancko maakte de 3-0.

ANP RKC-supporters vieren ondanks de nederlaag feest in het Philips Stadion

Uit een strafschop zorgde Lutsharel Geertruida voor het vierde Feyenoord-doelpunt.

Dat De Jong in Eindhoven - eveneens uit een strafschop - de 2-1 maakte en het via een eigen doelpunt nog 3-1 werd, was voor RKC niet desastreus. Op doelsaldo bleven de Waalwijkers Excelsior namelijk ruim voor.

Heracles Almelo was voorafgaand aan de laatste speelronde ook nog niet helemaal zeker van lijfsbehoud, maar het 0-0 gelijkspel tegen Fortuna Sittard was genoeg om op eigen kracht in de eredivisie te blijven.

Het zorgde voor enorme vreugde bij de club uit Almelo. "Dat voelt wel even lekker", aldus Brian De Keersmaecker. "We hebben het geflikt, we blijven in de eredivisie."