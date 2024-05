NOS

NOS Nieuws • vandaag, 12:50 25 jaar Marktplaats: bijna alles is te koop, van tram tot nier

Van rolluiken tot oldtimers en zelfs van een echte tram tot een werkende nier, bijna alles was of is te vinden op Marktplaats. Het platform om online tweedehandsspullen aan te bieden viert vandaag zijn 25ste verjaardag.

Ook al zijn concurrenten als Vinted en Facebook Marketplace gelanceerd, Marktplaats blijft populair met ongeveer 350.000 nieuwe advertenties per dag. Op elk willekeurig moment staan er bijna 19 miljoen advertenties op Marktplaats.

Bijzondere advertenties

In 2023 werd het meest gezocht op 'gratis'. Ook camper, fiets, auto, scooter en lego staan in de top 10 van vorig jaar. De snelst stijgende zoekwoorden in 2023 waren onder andere Vermeer -waarschijnlijk door de tentoonstelling in het Rijksmuseum- en VanMoof. Na de berichten over het mogelijke faillissement werd in een week tijd ruim 1 miljoen keer naar de e-bike gezocht.

De bijzonderste advertenties werden eerder geplaatst. In 2022 bood De Elektrische Museumtramlijn Amsterdam een historische tram aan uit 1957.

In 2013 plaatste Marc uit Amersfoort een bizarre advertentie: Hij bood zijn nier te koop aan voor 50.000 euro. Naar eigen zeggen alleen om te zien hoe daar op zou worden gereageerd. De enige reactie die hij kreeg kwam uit onverwachte hoek: van de politie. Binnen een paar uur stonden agenten voor zijn deur nadat Marktplaats hen had gealarmeerd. Uiteindelijk werd hij vrijgesproken omdat niet bewezen was dat hij winst wilde maken.

In de 25 jaar dat Marktplaats bestaat, werden nog veel meer opmerkelijke producten aangeboden, zoals een tafeltje uit Paleis Soestdijk, het tijdschrift Nieuwe Revu, een draagvleugelboot van Connexxion en de Bassie en Adriaan-auto mét caravan.

De geschiedenis van Marktplaats De vader van Frank Crebas was in 1999 eigenaar van elf kringloopwinkels. Frank en hij vreesden dat het al bestaande Marktplaats.nl de kringloopwinkels zou wegduwen en besloten daarom om de website te kopen. Het was de bedoeling dat de spullen uit kringloopwinkels daar terecht zouden komen, maar door de snelle groei kwam het nooit zover. Marktplaats verdiende aanvankelijk niets en de website was regelmatig onbereikbaar door de vele bezoekers. Om de toestroom aan te kunnen moesten nieuwe servers worden aangeschaft, maar die waren prijzig. Daarom moest voor advertenties boven de 200 euro betaald worden. Een technologie uit de seksindustrie werd gebruikt om extra inkomsten te genereren: door een 0900-nummer te bellen en op die manier een euro te betalen konden mensen hun advertentie boven aan de zoekresultaten laten verschijnen. Sinds de oprichting van Marktplaats is het design van de website redelijk hetzelfde gebleven. De kenmerkende 'bleke terracotta-tint' is geïnspireerd op de smaak van de moeder van Crebas. Zij hield van mediterraanse tinten. In 2004 verkocht Crebas Marktplaats aan Ebay voor 225 miljoen euro. Tegenwoordig is de online verkoopsite eigendom van het Noorse Adevinta.

Maar met zo veel advertenties gaat het ook geregeld mis. Bij de Consumentenbond melden zich dagelijks zeventig mensen die zeggen opgelicht te zijn via Marktplaats. In 2020 toonde onderzoek verder aan dat bij 90 procent van de fraude-aangiftes het contact via Marktplaats was ontstaan.

De Consumentenbond vindt dat Marktplaats het toezicht op advertenties die 's nachts worden geplaatst moet opschroeven. Ook het verplichten van identificatie om een account te maken zou verplicht moeten worden, zegt de Consumentenbond.

Marktplaats doet zelf ook het een en ander om het oplichters lastig te maken. Zo gebruikt het platform sinds enkele jaren 'Kopersbescherming'. Het aankoopbedrag wordt dan tijdelijk op een tussenrekening gezet tot de aankoop is aangekomen en goedgekeurd door de koper. Ook waarschuwt Marktplaats om niet verder te handelen via Whatsapp maar altijd het contact volledig via Marktplaats te laten verlopen. Ook werkt de website samen met politie en justitie via het Landelijk Meldpunt Internetoplichting.