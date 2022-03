Tegen elk aannemelijk bod: Amsterdamse tram te koop op Marktplaats

Voor wie altijd al een eigen tram heeft willen hebben: er staat er nu eentje te koop op Marktplaats.

"Het liefst verkopen we de tram aan iemand die het voertuig gaat hergebruiken, bijvoorbeeld als tiny house of vergaderzaal", zegt Mark Vermeulen van de Elektrische Museumtramlijn Amsterdam bij NH Nieuws.

Het museum verhuist eind dit jaar naar een kleinere loods in Amsterdam en heeft dan geen plaats meer voor de historische tram. Het voertuig werd in 1957 gebouwd en reed vanaf 1959 in Amsterdam. En daar niet alleen. "De tram heeft van 1959 tot 2004 in Amsterdam gereden en is daarna naar Polen gegaan. In 2011 is de tram weer teruggekomen", aldus Vermeulen.

Koper met het gekste idee

De tram is compleet met inventaris en bespoten met graffiti, maar kan niet meer rijden. Hoewel iemand die handig is met een slijpmachine daar wellicht verandering in kan brengen. Wat Vermeulen betreft is het vooral het idee dat telt. Op Marktplaats wordt al geboden door (oud-)ijzerhandelaren, maar het museum verkoopt de tram liever aan "een creatieveling". "Wat mij betreft wordt de tram verkocht aan degene met het gekste idee", zegt hij.

Vermeulen legt op Marktplaats de nadruk op de gebruikelijke formulering Tegen elk aannemelijk bod, Van een ijzerhandelaar wil hij ten minste 5000 euro vangen. Iemand met een creatief idee mag de tram voor 2000 euro meenemen.