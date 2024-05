Wiebes wint met overmacht derde etappe in Burgos, Vollering blijft aan de leiding

Lorena Wiebes heeft met overmacht de derde etappe van de Ronde van Burgos gewonnen. De renster van SD Worx-Protime was in de massasprint, die werd ontsierd door een massale valpartij, de Franse Clara Copponi en de Nederlandse Maike van der Duin te snel af.

In het algemeen klassement blijft Demi Vollering aan de leiding, met vijf seconden voorsprong op Karlijn Swinkels.

In de etappe over 122 kilometer van Roa de Duero naar Melgar de Fernamental waren nagenoeg geen obstakels, dus dat het op een massasprint zou uitlopen was geen verrassing.