Vollering grijpt macht in Ronde van Burgos na aanval op slothelling

Demi Vollering heeft in de Ronde van Burgos de macht gegrepen. De kopvrouw van SD Worx en onlangs winnares van de Vuelta won de tweede etappe en nam in het algemeen klassement de leiding over van de Finse Lotta Henttala.

In een rit over 123 kilometer met start in Briviesca kreeg het peloton twee hellingen voor de kiezen: vroeg in het parcours de Alto de Barcina en, na een vlakke aanloop, de slotklim naar Alto de Rosales.