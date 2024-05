Persbureau Meter De spoorwegovergang bij Glimmen

In samenwerking met RTV Noord NOS Nieuws • vandaag, 12:17 Opnieuw diefstal koper, nu langs het spoor bij Groningen

Voor de tweede keer binnen een dag hebben koperdieven toegeslagen. Langs het spoor bij Glimmen, vlak bij Groningen, zijn afgelopen nacht in totaal zestien kabels gestolen van elk ongeveer vijf meter lengte. Door de koperdiefstal was er urenlang geen treinverkeer mogelijk tussen Groningen Europapark en Assen.

"Verbazingwekkend dat iemand zijn leven in de waagschaal legt voor wat koper", zegt Mirjam de Witte, woordvoerder van spoorbeheerder ProRail, in een reactie op de diefstal tegen RTV Noord.

Omdat de kabels worden gebruikt voor onder meer de bediening van seinen en wissels kon de NS vanochtend aanvankelijk geen treinen laten rijden. "We hebben het treinverkeer eerst helemaal stilgelegd, omdat bijvoorbeeld overwegen niet meer sloten. Dat is levensgevaarlijk", aldus De Witte.

In de loop van de ochtend konden er wel weer treinen rijden. Vanaf 10.00 uur was het treinverkeer tussen Groningen Europapark en Assen weer normaal.

Levensgevaarlijke capriolen

De diefstal in Glimmen volgt op de koperdiefstal gisteren in een transformatorhuisje in Schiedam. Als gevolg daarvan zaten enkele honderden huizen in de buurt een deel van de dag zonder stroom. "Ze mogen van geluk spreken dat ze niet zijn geëlektrocuteerd", zei een woordvoerder van netbeheerder Stedin gisteren over de dieven.

Eind januari werd er ook al koper gestolen uit een transformatorhuisje, toen in Oude Pekela. Het roept de vraag op of er opnieuw koperdievenbendes actief zijn, zoals een paar jaar geleden. "Het probleem is nooit helemaal weggeweest", zegt een woordvoerder van de politie in Den Haag.

"Het is dus moeilijk om te spreken van een nieuwe trend. Het enige dat je kunt zeggen is dat er een directe relatie is tussen de diefstal en de prijs van koper. En die prijs is hoog op dit moment."

Koper kost op dit moment 7,20 euro per kilo. Eind december was dat nog 6,50 euro, terwijl een veelgebruikt alternatief als aluminium ruim een euro per kilo kost.

Camera's ophangen

Bij eerdere koperdiefstallen plaatste ProRail langs het spoor extra camera's. Maar diefstal voorkomen is lastig, zegt woordvoerder De Witte. "Dit is gebeurd in landelijk gebied. We kunnen niet overal langs het spoor camera's ophangen, dat is niet te doen."

Ook verplaatsen koperdieven geregeld hun werkterrein. Zo nam het aantal koperdiefstallen bij parken met zonnepanelen vorig jaar toe. "Zodra het stelen van koper wat oplevert, wordt het gestolen", aldus een woordvoerder van branchevereniging Holland Solar toen.