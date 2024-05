Koperdiefstal in Schiedam, honderden huizen zeker tot 17.00 uur zonder stroom

In Schiedam zitten enkele honderden huizen zonder stroom door een koperdiefstal in een transformatorhuisje. De storing duurt nog zeker tot 17.00 uur, meldt netbeheerder Stedin.

Elektrische apparaten

De politie laat aan een persfotograaf ter plaatse weten dat er sprake was van piekstroom - een hogere spanning over het stroomnet - als gevolg van de diefstal. Hierdoor zouden elektrische apparaten in veel woningen beschadigd zijn geraakt. Het is nog niet duidelijk hoeveel huishoudens hierdoor getroffen zijn.