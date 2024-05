Weer tientallen doden door overstromingen Afghanistan

In Afghanistan zijn zeker vijftig mensen omgekomen door overstromingen als gevolg van zware regenval. Het slechte weer trof de westelijke provincie Ghor. Duizenden woningen zijn beschadigd en landbouwgrond is door de water- en modderstromen verwoest, zeggen de regionale autoriteiten.

De VN maakt zich grote zorgen. Overlevenden in de getroffen provincies zijn vaak alles kwijt: hun huis is weg en op hun land kunnen ze voorlopig niets verbouwen.

Vrachtwagens met hulpgoederen konden afgelopen week een groot deel van Baghlan niet in, omdat de wegen door water, modder en stenen zijn weggeslagen of onbegaanbaar zijn. Hetzelfde probleem speelt nu waarschijnlijk ook in Ghor.