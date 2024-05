Twee campings ontruimd in Limburg vanwege wateroverlast

In Limburg worden twee campings ontruimd vanwege dreigende wateroverlast. Dat meldt de Veiligheidsregio Zuid-Limburg. Het gaat om camping de Gele Anemoon en camping De Gronselenput. In totaal moeten respectievelijk 58 en 128 personen hun plek verlaten.

Volgens een woordvoerder van de veiligheidsregio worden de mensen ondergebracht op een "veilige plek". De twee campings liggen in het buitengebied, nabij de Kleine Geul. De dreigende wateroverlast vormt geen gevaar voor dorpen en steden in Zuid-Limburg.

In België ontstond vrijdag veel wateroverlast doordat er in korte tijd veel regen viel. In de grensgemeente Voeren werd de situatie vannacht steeds nijpender. Door het vele water stonden de straten blank en liepen kelders onder. Mensen die niet op tijd hun huizen konden verlaten, werden dringend verzocht het in huis hogerop te zoeken.