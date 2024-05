Regen leidt tot overlast in Frankrijk, Luxemburg, België en Duitsland

Een regengebied boven Luxemburg en delen van Frankijk, België en Duitsland veroorzaakt flinke wateroverlast. Voor het departement Moselle, in het noordoosten van Frankrijk, is door de Franse meteorologische dienst code rood afgegeven.

In de omliggende regio's geldt code oranje. Op beelden bij Franse media is te zien hoe straten onder water staan. De snelweg A4 van Straatsburg naar Parijs is in Moselle voor een deel dicht. In de regio heeft de brandweer meer dan 2000 meldingen gekregen. De hoeveelheden regen kunnen leiden tot nieuwe neerslagrecords, aldus weerdienst Météo France.