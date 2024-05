Nederlandse triatleten grijpen laatste kans en mogen naar de Spelen

Bondscoach Wouda vol vertrouwen

"Mitch staat nu146ste", stelde de tevreden bondscoach Marcel Wouda tegenover de NOS. "Zijn concurrenten voor de top-140 racen dit weekend allemaal in het Oezbeekse Samarkand of hier in Huatulco. Morgen, na de wedstrijd in Samarkand, weten we precies wat er nodig is om in die top-140 te komen. Theoretisch gezien zou het volgende week nog kunnen veranderen, maar die kans is superklein."

"Deze weg kende heel veel uitdagingen. We hebben ze een voor een getackeld. En deze gaan we ook tackelen."