Makelaars en hypotheekadviseurs opgepakt in onderzoek naar hypotheekfraude

De recherche heeft in een onderzoek naar hypotheekfraude in de regio Amsterdam tien mensen opgepakt die werken in de makelaardij, bij administratiekantoren of als hypotheekadviseur. Het gaat om mensen tussen de 23 tot en met 45 jaar oud. Behalve van hypotheekfraude worden ze ook verdacht van witwassen, oplichting en valsheid in geschrifte.