Tieners missen eindexamen vanwege reanimatie man (82) in Papendrecht

Hij zag schoolgenoot Araceli op de fiets en riep haar. Zij had wel een telefoon bij zich. Samen belden ze het alarmnummer en kort daarna kregen burgerhulpverleners die in de buurt wonen een bericht dat er een reanimatie nodig was.

School belt moeder

Ondertussen kreeg de moeder van de 15-jarige jongen een telefoontje van school: waarom is uw zoon niet aanwezig bij het examen? Ze vertelde de school dat hij er allang had moeten zijn, terwijl ze ondertussen sirenes buiten hoorde. In een 112-melding op internet las ze dat er sprake was van een 'medisch ongeval' bij haar in de buurt.