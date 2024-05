KNVB geeft goed nieuws aan Vitesse: club kan uit Russische handen komen

Er is goed nieuws voor Vitesse. De KNVB heeft de aandelenoverdracht van de Russische eigenaar Valeri Ojf naar een nog op te richten stichting 'Vitesse voor Altijd' goedgekeurd. Dat betekent dat Vitesse heel snel uit Russische handen is en dat zorgt ervoor dat de Arnhemse club een week langer de tijd krijgt om te voldoen aan de licentievoorwaarden.

"Wij zijn enorm blij met het signaal vanuit Zeist vandaag. We zijn op de goede weg ook door de constructieve houding van de Common Group -, dat is loon naar het harde werken. Tegelijkertijd 'moet er nog heel wat water door den Rijn stromen'. We zijn er nog niet, dat besef is er. We gaan keihard door met hetgeen wij mee bezig zijn en bekijken het van week tot week met de licentiecommissie", zegt interim-directeur Edwin Reijntjes.