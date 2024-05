Orange Pictures Tess van Buren

NOS Sport • vandaag, 12:00 Van Buren geniet na pauze van vijf jaar weer van handbal: 'Druk is eraf'

Tess van Buren had zes jaar geleden na een Duits avontuur de handbalsport vaarwel gezegd. Ze werd moeder, genoot van het leven buiten het handbal, maar het begon toch weer te kriebelen.

De 28-jarige Van Buren sloot afgelopen seizoen aan bij VOC Amsterdam en kan direct in het jaar van haar rentree landskampioen worden.

"In Duitsland heb ik op topsportniveau, echt professioneel, gehandbald. Daar ben ik mezelf een beetje verloren. Ik wist niet meer wie ik was, had er geen plezier meer in", vertelt Van Buren voorafgaand aan de strijd om de landstitel tegen HOC Groot Venlo, die in een best-of-three beslist wordt.

Na een handbalpauze van vijf jaar staat Van Buren dit seizoen met een heel andere instelling op het veld. "Handbal is maar een bijzaak. Ik ben gewoon aan het genieten van de sport, maar er zijn belangrijkere dingen waar ik nog meer van geniet. Het handbal is veel relaxter geworden."

Orange Pictures Tess van Buren met haar dochter na de bekerfinale

Ze vertelt dat ze nu meer ervaren en veel rustiger is dan voorheen. "Ik heb nu in het veld meer de instelling: geef mij maar die bal. Terwijl ik vroeger dacht: ik pass hem snel door. Ik heb gewoon zin om te handballen, geniet van de sport. De druk is eraf, denk ik. Ik voel geen druk meer voor mezelf om het allerhoogste te halen."

'Eindelijk' de finale

Van Buren heeft dan ook heel veel zin in de finalewedstrijden tegen Venlo. "We hebben hier zo lang naar uitgekeken. We zeggen al vanaf dag één: het draait om de finale. En nu is het eindelijk zo ver. Dus ik kan niet wachten."

Finaleserie handbal bij de NOS De wedstrijden om de landstitel in het handbal tussen VOC Amsterdam en HOC Groot Venlo zijn live te volgen bij de NOS. Het eerste duel is zondag om 14.30 uur te volgen via een livestream op NOS.nl en in de NOS-app en op NPO 1.

Ze denkt dat Amsterdam grote kans maakt op de landstitel. "Wij hebben een bredere selectie", legt Van Buren uit. "Zij zij ook heel getalenteerd, maar het draait bij hen maar op een paar speelsters. Wij kunnen meer door wisselen. Ik heb er het volste vertrouwen in dat we goed gaan spelen."

En dat spelen gebeurt op een bijzonder veld, namelijk een veld met lijnen die worden aangegeven via LED-verlichting. "Ten eerste ziet het er supervet uit", aldus Van Buren. "Je ziet het nergens anders. In het begin was het wel even wennen, maar nu is het zeker fijn. Er is weinig afleiding. Het is heel duidelijk wat het veld is."

In onderstaande reportage vertelt Roy Fontaine, hoofdbeheerder van de sporthal, over de LED-verlichting:

1:46 Handbalfinale gespeeld in zaal met moderne lijnen van LED-verlichting