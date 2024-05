EPA Iga Swiatek

NOS Sport • vandaag, 16:23 • Aangepast vandaag, 18:35 Swiatek finaliste in Rome na zege op Gauff en treft Sabalenka

Iga Swiatek heeft zich voor de derde keer geplaatst voor de finale van het graveltoernooi van Rome. De nummer één van de wereld, winnares in 2021 en 2022, bekroonde een sterk optreden tegen Coco Gauff (WTA-3) met een 6-4, 6-3 zege.

Gauff leverde haar eerste opslaggame in maar brak meteen terug (op haar eerste van slechts twee breakpoints). Bij 4-4 ging het weer mis op haar opslag, waarna Swiatek de set binnensleepte met een lovegame.

In de tweede set leverde Gauff op 2-2 haar opslag in. Ze bleef knokken, overleefde bij 4-2 twee breakpoints, maar kwam uiteindelijk gewoon tekort. Swiatek heeft nu tien van de elf duels met de 20-jarige Amerikaanse gewonnen.

Sabalenka de tegenstander

Swiatek stuit in de finale op Aryna Sabalenka en dat wordt de vijfde keer in drie jaar dat de huidige nummers één en twee van de wereld elkaar bestrijden in een WTA-finale. Zowel in Stuttgart als in Madrid wonnen beiden één keer.

Sabalenka stond in de halve eindstrijd voor de zesde keer tegenover Danielle Collins en ze stapte voor de zesde keer als winnares van de baan: 7-5, 6-2. Collins (WTA-15) won dit jaar 19 van haar 20 partijen. Alleen Sabalenka wist haar te verslaan, twee weken geleden in Madrid, in drie sets

De Wit-Russische had het ook nu aanvankelijk lastig, maar nadat ze Collins in set twee meteen had gebroken, gaf ze niets meer weg.

Tsitsipas naar huis

Bij de mannen heeft Nicolás Jarry dankzij een 3-6, 7-5, 6-4 zege op Stefanos Tsitsipas de halve finales in Rome bereikt. Woensdag won Alejandro Tabilo al van Zhang Zhizhen en zo staan er voor het eerst sinds 2006 weer twee Chilenen in de halve finales van een ATP-toernooi.

Jarry (ATP-24) speelde tot nu toe zes ATP-finales (hij won er drie), allemaal op gravel. Op Roland Garros had hij geen succes; daar kwam hij vorig jaar voor het eerst verder dan de eerste ronde. Donderdag dwong hij een derde set af met een break op 6-5. In die beslissende set werkte Tsitsipas op 4-5 drie matchpoints weg, maar op het vierde drukte Jarry door.

Ook Paul door

Ook Tommy Paul bereikte de halve finales in Rome. De Amerikaan was de Pool Hubert Hurkacz in drie sets de baas: 7-5, 3-6, 6-3.

EPA

Paul, de nummer 16 van de ATP-wereldranglijst, had in de vorige ronde de Rus Daniil Medvedev uitgeschakeld en kon tegen Hurkacz (ATP-9) voor de derde keer in zijn carrière de halve finales van een mastertoernooi bereiken. Hoewel de Pool bekendstaat als een servicekanon, werd het een wedstrijd met veel breaks. In dertien van de dertig games werd de service ingeleverd.

Paul mocht op 5-3 in de derde set voor de wedstrijd serveren. Hij moest maar liefst zes breekkansen wegwerken en sloeg toe op zijn vierde wedstrijdpunt.