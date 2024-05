Tabilo zet opmars voort in Rome en is halvefinalist, Sabalenka maakt status waar

Alejandro Tabilo heeft voor het eerst de laatste vier op een masterstoernooi bereikt. De Chileense tennisser vierde die mijlpaal in Rome door in de kwartfinales Zhang Zhizhen te verslaan: 6-3, 6-4.

De 26-jarige Tabilo liet pas vorig jaar voor het eerst van zich horen met vier challengertitels en brak dit jaar door met zijn eerste ATP-titel in Auckland, waar hij als qualifier zijn opwachting in het hoofdtoernooi had gemaakt. Eind 2023 maakte de huidige nummer 32 van de wereld zijn entree in de top 100.