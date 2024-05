ANP

NOS Nieuws • vandaag, 12:50 Waakhond: 'Slechtere postbezorging en prijsverhogingen op gespannen voet'

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) maakt zich zorgen over de dalende kwaliteit van de bezorging van brieven en pakketjes, vooral omdat het tegelijkertijd steeds duurder wordt om iets te versturen. Dit staat op gespannen voet met elkaar, benadrukt de waakhond in de Post- en pakketmonitor over 2023.

Hierin schrijft de ACM dat de omzet in de postmarkt vorig jaar gestegen is. Maar "tegelijkertijd horen we dat veel consumenten en zakelijke verzenders ervaren dat de kwaliteit van de dienstverlening over de gehele linie achteruit gaat", stelt ACM-bestuurslid Manon Leijten. "Dat staat op gespannen voet met de prijsverhogingen die we in veel segmenten zien."

De omzetgroei in de postwereld komt enerzijds doordat consumenten vorig jaar meer pakketjes zijn gaan versturen, terwijl dat steeds duurder is geworden. Tegenover de volumestijging van bijna 2 procent, stond een prijsverhoging van 4 procent.

Veel minder brievenpost

Die prijsstijging werd volgens de ACM vooral ingevoerd om de krimp van de brievenpost te compenseren. Daar werd vorig jaar 58 miljoen euro minder aan verdiend, vooral doordat consumenten minder brieven en kaarten versturen. Maar ook bedrijven versturen veel minder brievenpost.

Om die krimp te compenseren ging de prijs van een postzegel eind vorig jaar over de grens van één euro. Deze maand maakte PostNL een nieuwe prijsverhoging van vijf cent bekend. Vanaf juli kost een postzegel 1,14 euro. De ACM bevestigt in de Post- en pakketmonitor dat dit wettelijk mag.

PostNL wil ook meer tijd krijgen om post te bezorgen. Het bedrijf wil dat de wettelijke verplichting om brievenpost binnen één dag te bezorgen wordt veranderd in twee tot drie dagen. Ondertussen ziet de ACM dat prijs voor een postzegel de afgelopen jaren harder steeg dan de inflatie: "Consumenten zijn per saldo meer gaan betalen voor postbezorging."

Onzorgvuldige bezorging

De brievenbuspost maakte wel een groei door vanwege de flinke stijging van het aantal pakketjes die door de brievenbus kunnen. Die tellen alleen niet mee in deze cijfers, omdat het als pakketpost wordt gezien. Vanwege de concurrentie van andere pakketbezorgers stijgen de prijzen hier minder hard.

Ondertussen neemt bij de ACM ook het aantal klachten toe over niet-tijdige of onzorgvuldige bezorging. De waakhond noemt met name UPD: dat bezorgde in 2019 nog 94 procent van de brievenbuspost op tijd, vorig jaar daalde dit naar 89 procent.