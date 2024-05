AFP Dusan Vlahovic (midden) heeft Juventus op voorsprong gezet

NOS Voetbal • vandaag, 23:23 Stug Juventus houdt Atalanta in bedwang en verovert Coppa Italia

Recordhouder Juventus heeft voor de vijftiende keer de Coppa Italia veroverd. De ploeg uit Turijn klopte in de finale in Rome Atalanta met 1-0 via een vroeg doelpunt van Dusan Vlahovic.

Voor coach Massimiliano Allegri was het zijn vijfde bekertriomf, ook een record en allemaal in dienst van Juventus, maar een feestelijk einde kreeg het duel voor hem niet. In de extra tijd werd hij vanwege zijn opgewonden (wan)gedrag langs de zijlijn met een rode kaart weggestuurd.

Nederlandse inbreng

Atalanta-aanvoerder Marten de Roon en zijn ploeggenoot Teun Koopmeiners, dit seizoen al goed voor drie doelpunten in het bekertoernooi en twaalf in de Serie A, zorgden voor de Nederlandse inbreng bij de aftrap in Stadio Olimpico en zij zagen tot hun schrik Juventus al na vier minuten op voorsprong komen.

Vlahovic wist na een dieptepass van Andrea Cambiaso knap Isak Hien van het lijf te houden en rondde beheerst af: 1-0. Een flinke steun in de rug voor Juventus, dat weliswaar al zeker is van Champions League-voetbal, maar al weken stroef draait. Van de laatste twaalf wedstrijden werden er slechts twee gewonnen en bleek zeven keer een gelijkspel het maximaal haalbare.

AFP Dusan Vlahovic houdt, op weg naar de 1-0, Isak Hien van het lijf

Atalanta zit juist midden in een sterke periode. Niet alleen werd voor de derde keer in zes seizoenen de bekerfinale bereikt, de formatie uit Bergamo staat over een week ook nog in de eindstrijd van de Europa League. Een zege in Dublin op Bayer Leverkusen levert Atalanta een Champions League-ticket op.

Die beloning wacht overigens ook als de nummer vijf van de Serie A die positie weet vast te houden. Maar Atalanta hunkert naar een tastbare prijs en die heeft Gian Piero Gasperini, die sinds 2016 aan het roer staat bij 'La Dea', de fans nog niet kunnen bieden.

Blessure De Roon

In de jacht op de gelijkmaker liep Atalanta zich keer op keer stuk op de stugge Juventus-verdediging en deed het gemis van de 1,95 meter lange spits Gianluca Scamacca, die een schorsing uitzat, zich extra voelen. Grote kansen bleven uit en schoten smoorden veelal in de mêlee.

Pro Shots Marten de Roon wint het duel om de bal

Na rust veranderde het spelbeeld amper, al had de Rus Aleksei Mirantsjoek bijna succes met een halfvolley, en moest Atalanta beducht zijn voor Turijnse counters. Bij een van die tegenaanvallen raakte De Roon bij een verdedigende actie geblesseerd. De kort daarvoor ingevallen Hans Hateboer hield het Oranje-gehalte echter op peil.

Atalanta kwam goed weg toen Vlahovic een indraaiende voorzet van Fabio Miretti met succes met het hoofd schampte, maar nipt buitenspel bleek te staan. Kort nadat Ademola Lookman de buitenkant van de Juventus-paal had getroffen, schoot Miretti aan de andere kant vol tegen de lat.

In de blessuretijd voorkwam Juventus-doelman Mattia Perin op een schot van Ederson dat de toeschouwers op een verlenging getrakteerd werden. En dus bleef Atalanta, dat de beker in 1963 won maar sindsdien vier finales verloor, ook een vijfde keer met lege handen achter.