UU-gebouw door ME ontruimd na pro-Palestijnse demonstratie

De politie zegt op X dat de inzet van een onderhandelaar geen resultaat gehad heeft. Nadat de politie de demonstranten had gevorderd om het pand vrijwillig te verlaten, gingen ME'ers over tot ontruiming. Hoeveel betogers er precies in het gebouw aanwezig waren, is niet bekend. Zo'n veertig actievoerders zijn afgevoerd met een arrestantenbus.