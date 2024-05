AFP Medewerkers van een gevangenis in de zuidelijke stad Béziers hebben een blokkade opgeworpen bij de ingang

NOS Nieuws • vandaag, 15:13 Onrust in Franse gevangenissen na ontsnapping waarbij twee bewakers omkwamen

Een dag na de gewelddadige ontsnapping van een gevangene in Frankrijk is het onrustig in Franse gevangenissen. Bij verschillende detentiecentra in het land hebben medewerkers blokkades opgeworpen bij de ingang. Ze eisen betere bescherming en betere werkomstandigheden.

Gisterochtend werd het busje waarin de gevangene zat aangevallen door gewapende en gemaskerde mannen. Twee bewakers werden doodgeschoten. Drie anderen raakten gewond. De gevangene, Mohamed A., is nog voortvluchtig.

Franse vakbonden deden gisteren een oproep aan gevangenispersoneel om vandaag in actie te komen "om uiting te geven aan onze emoties en ter ondersteuning van onze collega's die tijdens hun diensttijd zijn omgekomen". De vakbonden willen dat vervoer van zware criminelen wordt beperkt, ze eisen betere uitrusting en meer mankracht.

"Gisteren waren we verdrietig, nu zijn we ook boos", zegt Marc Berkane, hoofd van de Unie van Gevangenistoezichthouders, tegen de krant Le Figaro. "Tegen de ministers en de regering zeggen we dat ze tegemoet moeten komen aan de eisen die vakbonden al jaren stellen. Ze moeten niet wachten op nog een dramatische gebeurtenis."

Minuut stilte

De vakbondsleider was op een bijeenkomst van ruim honderd medewerkers bij de Baumettes-gevangenis in Marseille. Tegenover de ingang van de gevangenis werden houten pallets in brand gestoken. Verder leek de bijeenkomst rustig te verlopen. Ook bij andere gevangenissen werd geprotesteerd.

Om 11.00 uur vanochtend hielden gevangenismedewerkers in heel het land een minuut stilte voor hun omgekomen en gewonde collega's. Inmiddels is bekend dat een van de overleden bewakers de 34-jarige Arnaud Garcia is. Hij zou binnenkort vader worden. Zijn vader zegt tegen Le Figaro dat hij verdrietig en woedend is. "Mijn zoon is mij ontnomen. We zijn er kapot van, vooral mijn schoondochter."

Het andere slachtoffer was een 52-jarige officier die al 30 jaar in het gevangeniswezen werkte. Hij laat twee kinderen na, zegt de aanklager van de Franse justitie.

Vanochtend verzamelden zich honderden mensen voor de Baumettes-gevangenis:

Mohamed A., bijgenaamd 'de vlieg', werd gisterochtend van een hoorzitting in Rouen teruggebracht naar de gevangenis in Évreux, een rit van minder dan een uur in het noorden van Frankrijk. Bij een tolwegovergang werd het busje geramd door een gestolen auto.

Uit een andere auto stapten gewapende mannen die het vuur openden op het politiebusje. Op beelden die gisteren op sociale media circuleerden is te zien dat gewapende mannen rond het busje lopen.

0:36 Zeker twee cipiers gedood bij ontsnapping gevangene in Frankrijk

Mohamed A. werd vorige week veroordeeld tot een gevangenisstraf van 18 maanden vanwege een inbraak. Ook ligt er nog een aanklacht tegen hem voor poging tot doodslag en zou hij het hoofd zijn van een drugsbende. Interpol heeft A. op de internationale opsporingslijst gezet.

Klopjacht

In Frankrijk is een klopjacht gaande op de crimineel en zijn handlangers. Minister van Binnenlandse Zaken Darmanin zegt dat hij "ongekende middelen" heeft ingezet om de bende op te pakken. Tegen een Franse radiozender zei hij dat er "aanzienlijke vooruitgang" wordt geboekt in de zoektocht, waar 450 agenten voor zijn ingezet.