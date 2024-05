Zeker twee cipiers gedood bij ontsnapping Franse gevangene op snelweg

In Frankrijk zijn zeker twee gevangenismedewerkers gedood bij een ontsnapping van een gevangene. Drie andere mensen raakten gewond. Volgens de autoriteiten werd een busje aangevallen waarin de gevangene werd vervoerd. Die gevangene is nog op de vlucht.

De gedetineerde was onderweg van Rouen naar Evreux, in het noorden van Frankrijk. Inmiddels is een elite-eenheid van de gendarmerie op zoek naar de voortvluchtige crimineel. Volgens minister van Binnenlandse Zaken Darmanin zijn er zo'n tweehonderd agenten gemobiliseerd voor de opsporing.