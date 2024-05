Provincie maakt eind aan gratis lang parkeren Breukelen

In februari opende de provincie een nieuwe parkeergarage, die het aantal plekken bij Breukelen met nog eens 200 vergrootte tot ruim 700. Toen al werd duidelijk dat het gratis lang parkeren op korte termijn verleden tijd is. "We hebben flink geïnvesteerd in deze garage en we willen voorkomen dat mensen lang parkeren op deze plek", liet gedeputeerde André van Schie weten.