Levenslang geëist tegen verdachte fatale schietpartij Zwijndrecht

In samenwerking met

Het Openbaar Ministerie heeft levenslang geëist tegen een 50-jarige man voor een fatale schietpartij vorig jaar januari in Zwijndrecht.

Verdachte Minh Nghia V. met de bijnaam 'Lucky' staat terecht voor moord, poging moord, bedreiging van een omstander met een vuurwapen en wapenbezit. Hij zou op 21 januari 2023 op de parkeerplaats bij winkelcentrum Walburg in Zwijndrecht op zijn 38-jarige ex-partner en haar 66-jarige moeder hebben geschoten. De 66-jarige vrouw kwam om het leven. Haar dochter raakte zwaargewond.

Na de schietpartij was 'Lucky' vijf weken zoek. De politie verspreidde foto's en zijn volledige naam. De man werd uiteindelijk sterk vervuild opgepakt op een brug in Schiedam.

Bewust gepland

Volgens het OM heeft 'Lucky' de moord bewust gepland. Bijvoorbeeld omdat V. zijn ex op de dag van de schietpartij een berichtje stuurde met de tekst "Tot de dood ons scheidt". Volgens het OM is er verder bewijs dat V. zijn wapen kort van tevoren had aangeschaft, net als de auto waar hij na afloop mee vluchtte. Daarnaast heeft V. na zijn arrestatie zijn daden bekend, aldus justitie.