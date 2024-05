Levenslang geëist tegen 'Lucky' wegens fatale schietpartij Zwijndrecht

Na de schietpartij was 'Lucky' vijf weken zoek. De politie verspreidde foto's en zijn volledige naam. Hij werd uiteindelijk sterk vervuild opgepakt op een brug in Schiedam.

Bewust gepland

Volgens het OM heeft 'Lucky' de moord bewust gepland. Als bewijs daarvoor voert het OM on der meer aan dat V. zijn ex op de dag van de schietpartij een berichtje stuurde met de tekst "Tot de dood ons scheidt". Volgens het OM is er verder bewijs dat V. zijn wapen kort van tevoren had aangeschaft, net als de auto waar hij na afloop mee vluchtte. Daarnaast heeft V. na zijn arrestatie zijn daden bekend, aldus justitie.