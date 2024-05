ANP

NOS Nieuws • vandaag, 09:47 ABN Amro leent meer geld uit aan huishoudens en bedrijven

De winst van ABN Amro is de afgelopen kwartaal gestegen. Onder de streep maakte de bank 674 miljoen euro winst, nog steeds dankzij de hogere rente, blijkt uit de kwartaalcijfers. In dezelfde periode vorig jaar was de winst nog 523 miljoen euro.

De bank heeft meer geld uitgeleend aan bedrijven en aan huishoudens voor hypotheken. In totaal verdiende de bank aan rente inkomsten bijna 1,6 miljard euro.

Stijgende huizenprijzen

De hypotheekportefeuille van de bank steeg met 800 miljoen euro. ABN Amro verwacht dat de huizenprijzen de komende tijd verder gaan stijgen en dat het aantal hypotheekaanvragen verder oploopt.

"Dat heeft ook te maken met het feit dat huishoudens ook in staat zijn hypotheken af te sluiten", zegt bestuursvoorzitter Robert Swaak. "Die eerste voorzichtige indicaties van aankopen van met name de starters, waar wij ook een groot aandeel in hebben, die zie je doorkomen. Dat betekent dat er een vertrouwen is om die financiering aan te gaan en dat wij op een juiste manier die financiering kunnen aanbieden."

De bank zegt op dit moment een marktaandeel van 19 procent te hebben in de hypotheekmarkt. Ze zien ook de vraag naar hypotheken voor de verduurzaming van wonen oplopen. Verder steeg de zakelijke kredietportefeuille met 300 miljoen euro.

Renteverlaging

De verwachting is dat de Europese Centrale Bank de rente in de tweede helft van dit jaar zal verlagen. Volgens Swaak kan de bank een renteverlaging goed opvangen. "Daarbij komt dat als de rente gaat dalen, de hypotheekmarkt waarschijnlijk weer verder zal aantrekken. Dat maakt het aantrekkelijk voor jonge starters om huizen te gaan kopen en dat is nou net zo'n segment waar we heel goed in vertegenwoordigd zijn."