EPA

NOS Nieuws • vandaag, 20:26 Boten Straat van Gibraltar geadviseerd bij kust te blijven om orka-aanvallen

Kleinere boten in de Straat van Gibraltar doen er goed aan om in de zomermaanden in de buurt van de kust te blijven. Dat adviseren de Spaanse autoriteiten, nadat orka's zondag een zeilboot in de zee-engte tussen Spanje en Marokko tot zinken hadden gebracht bij weer een nieuwe aanval door de dieren.

In ondiepere kustwateren is de kans op een aanval door orka's kleiner, zo stellen experts. De blauwvintonijnen waarop de orka's jagen, zwemmen in diepere wateren.

Uniek gedrag

Een groep orka's in de Straat van Gibraltar teistert al jaren kleinere boten in de wateren van Spanje, Portugal en Marokko. Zo telde een Spaans-Portugees team van zeeonderzoekers sinds 2020 ruim 700 incidenten met boten en orka's.

Een grote meerderheid van de aanvallen was gericht tegen zeilboten of catamarans, in enkele gevallen ging het om vissersboten of motorboten. Wetenschappers hebben geen verklaring voor de agressie; voor zover bekend is het gedrag van deze groep orka's uniek.

Daarnaast hebben ze een specifieke manier van aanvallen ontwikkeld: de zwaardwalvissen zwemmen naar de achterkant van het schip en slaan op het roer, tot de boot stilvalt. Daarna stopt de aanval.

Lek

Datzelfde gebeurde afgelopen zondag. Een vijftien meter lange zeilboot voer door de zeestraat toen meerdere orka's de boot vanuit het niets begonnen te rammen. Daarbij raakte het roer beschadigd en ontstond een lek.

De twee opvarenden van de boot sloegen alarm en konden worden opgepikt door een olietanker. Het gehavende schip raakte op drift en zonk uiteindelijk.