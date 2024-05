ANP

NOS Nieuws • vandaag, 15:13 Honderden zieken op Goeree-Overflakkee, GGD doet onderzoek

Op Goeree-Overflakkee zijn honderden mensen geveld door buikgriep. De GGD onderzoekt wat er aan de hand is op het Zuid-Hollandse eiland. Mogelijk gaat het om een uitbraak van het norovirus of een ander virus dat buikgriep veroorzaakt.

Hoe groot de uitbraak is, is niet duidelijk. "Niet iedereen met klachten meldt zich", zegt een woordvoerder van de GGD. Ook de bron is nog niet ontdekt. Die wordt gezocht rond afgelopen vrijdag. "Vanaf toen kwamen de meldingen binnen." Volgens de regionale omroep Rijnmond zijn bij lokale winkeliers de middeltjes tegen diarree en uitdroging niet aan te slepen.

In het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis in Dirksland werden gisteren vijftien mensen opgenomen met klachten van buikgriep. Dat is meer dan normaal. Patiënten met buikgriepklachten worden in isolatie geplaatst, een standaardprocedure om verdere verspreiding te voorkomen. Een woordvoerder benadrukt dat de zorg in het ziekenhuis niet onder druk staat.

Mensen met klachten wordt gevraagd om niet op bezoek te komen in het ziekenhuis of in de verzorgingshuizen op het eiland.

Eindexamens

Op middelbare school CSG Prins Maurits in Middelharnis waren gisteren ruim 200 van de 1500 leerlingen ziek. "Dat is veel meer dan normaal", zegt directielid Erik Olislagers. Hij merkt wel op dat veel leerlingen vandaag weer op school verschenen. De school neemt hygiënemaatregelen. Zo worden deurklinken en toiletten extra schoongemaakt.

Even verderop bij het RGO College in Middelharnis is een op de tien leerlingen ziek. Ook dat is meer dan anders. De leerlingen hebben een brief gekregen waarin wordt gewezen op hygiënemaatregelen. Het virus is vooral vervelend voor eindexamenleerlingen. Als zij door ziekte een examen niet kunnen maken, kunnen ze dat pas over enkele weken inhalen, als de andere leerlingen de uitslag al hebben gekregen.

Zowel het ziekenhuis als de middelbare scholen benadrukken dat het een kort, maar vervelend virus is. De meeste mensen die ziek worden zijn snel weer op de been.

Geruchten

De gemeente, GGD en het ziekenhuis doen erintussen alles aan om geruchten te ontkrachten. Op het eiland werd verteld dat het virus zich via het drinkwater verspreidde. Dat is niet aannemelijk, zeggen de gemeente en drinkwaterbedrijf Evides. Die laatste houdt de kwaliteit van het drinkwater continue in de gaten.

Ook de bewering dat het ziekenhuis in Dirksland de zorg niet aan zou kunnen, klopt niet, zegt een woordvoerder. "Er zijn meer medewerkers ziek dan normaal. Dat vraagt om wat geschuif in de roosters, maar we kunnen het goed opvangen."

Norovirus

Volgens de GGD is er geen verband gevonden met een uitbraak van een virus in Berkel en Rodenrijs. Na koningsdag kregen daar meer dan 900 mensen maag- en darmklachten. De oorzaak van die uitbraak is ook nog onduidelijk. Bij enkele mensen is het norovirus aangetroffen, andere onderzoeksresultaten worden nog afgewacht.

Als het inderdaad om een uitbraak van het norovirus gaat, is dat een verklaring voor de vele zieken. Het virus is erg besmettelijk en kan bijvoorbeeld verspreid worden via deurklinken en kranen. Via handen kan het vervolgens op bestek en eten terechtkomen. Volgens het RIVM krijg je na een besmetting met het norovirus na 12 tot 48 uur klachten. Die bestaan uit braken, diarree, misselijkheid, koorts, hoofdpijn en buikpijn.