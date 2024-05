ANP Foto ter illustratie

NOS Nieuws • gisteren, 18:41 Ruim 900 mensen ziek na Koningsdag Berkel en Rodenrijs

Het aantal mensen dat ziek is geworden na Koningsdag in Berkel en Rodenrijs is opgelopen tot 918. Dat blijkt uit de eerste resultaten van het uitbraakonderzoek dat is gestart na meerdere meldingen van maag- en darmklachten na een bezoek aan het feest.

Aanvankelijk kreeg de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) 9 meldingen van mensen die ziek waren geworden nadat ze in het dorp Koningsdag hadden gevierd. Zij kregen bijvoorbeeld diarree of moesten overgeven. Samen met GGD Rotterdam-Rijnmond begon de NVWA een onderzoek om te achterhalen hoe mensen besmet zijn geraakt.

Ruim 2300 mensen vulden een vragenlijst in over waar ze waren geweest en wat ze hadden gegeten en gedronken. Van de respondenten gaven 918 mensen aan dat ze maag- of darmklachten kregen na hun bezoek aan Koningsdag. Niemand werd ernstig ziek.

Besmet eten of water

Hoe de mensen ziek zijn geworden is nog niet bekend. De enige ziekteverwekker die tot nu toe bij "enkele personen" is aangetroffen is het norovirus, meldt GGD Rotterdam-Rijnmond.

Dat is een heel besmettelijk virus dat vooral via besmet eten of water verspreid wordt, of door direct contact met geïnfecteerde personen. De GGD wacht nog op meer onderzoeksresultaten.