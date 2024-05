Drenthe wil woningsplitsen in provincie stimuleren met subsidie

De provincie schrijft dat het splitsen van woningen potentie heeft, met name bij woningen op het platteland, in de mantelzorg en bij huisvesting van jongeren. Een subsidieregeling moet daarbij helpen, denkt de provincie. Het idee is om voor woningsplitsing 5000 tot 10.000 euro per woning beschikbaar te stellen, meldt RTV Drenthe.