Fortnite-maker krijgt boete van 1,1 miljoen euro wegens misleiding

Fortnite heeft wereldwijd honderden miljoenen spelers en levert jaarlijks miljarden dollars op voor Epic Games. De game bestaat uit meerdere onderdelen, waarvan Battle Royale de bekendste is. Daarin vechten maximaal 100 spelers met elkaar om als laatste over te blijven.

De game is gratis te downloaden, maar spelers kunnen extra's kopen, zoals outfits voor hun personage. Die werden aangeprezen met teksten als 'Get it now' of 'Buy now'. Fortnite richt zich op kinderen en daarom zijn dit soort reclames verboden, zegt de ACM. Het valt onder 'agressieve handelspraktijken'. Hiervoor legde de toezichthouder een boete op van 560.000 euro.