Jhon Durán is uitzinnig van vreugde na zijn late gelijkmaker

Aston Villa knokt zich terug tegen Liverpool en kan Champions League ruiken

Aston Villa heeft zich nog niet verzekerd van Champions League-voetbal, maar is er wel heel dichtbij. Een knotsgekke thuiswedstrijd tegen Liverpool eindigde in 3-3. Villa moet nu zelf nog een punt halen in de laatste wedstrijd, of kan zich zonder te spelen plaatsen als Tottenham Hotspur morgen niet wint van Manchester City.

Villa speelt de laatste competitiewedstrijd tegen Crystal Palace. Liverpool had zich al geplaatst voor de Champions League, maar is kansloos voor de titel. Bij The Reds stonden Virgil van Dijk en Cody Gakpo in de basis.

Villa startte dramatisch. Na amper een minuut lag de bal er al in. Een van richting veranderde voorzet van Harvey Elliott werd op kolderieke wijze in het eigen doel gewerkt door doelman Emiliano Martínez. Na vier minuten was het al bijna 0-2 na een vervaarlijk schot van Mo Salah.

Ook daarna werd Liverpool een aantal keren dreigend door slordigheden achterin bij Villa. Maar in plaats van een tweede treffer voor de ploeg van Jurgen Klopp, werd het na twaalf minuten 1-1. Youri Tielemans rondde een lage voorzet van Ollie Watkins beheerst af.

Gakpo trefzeker

Na 22 minuten was het vervolgens Liverpool dat weer scoorde. Gakpo tikte een voorzet van Joe Gomez eenvoudig binnen, maar juichte niet uitbundig. Mogelijk vreesde hij dat de VAR zijn treffer zou afkeuren, maar na een lange check bleek dat daar geen sprake van buitenspel was. Voor Gakpo reden om alsnog zijn vuistje in de lucht te steken.

Na 35 minuten had het weer gelijk moeten staan, maar Diego Carlos mist een uitgelezen kans tot ontzetting van zijn coach Unai Emery.

Cody Gakpo is blij met zijn treffer

Kort na de pauze kwam Liverpool op 1-3. De jonge Jarell Quansah, die naast Van Dijk in het centrum van de verdediging stond, kopte uit een vrije trap van Elliott prachtig binnen. Vervolgens was het aan Villa om weer te scoren. Watkins deed dat, maar de VAR annuleerde de goal vanwege buitenspel.

Durán Durán

Ryan Gravenberch mocht twintig minuten voor tijd invallen bij Liverpool, dat comfortabel naar de winst leek te gaan. Maar Jhon Durán bracht vijf minuten voor tijd de spanning weer volledig terug door Villa naar 2-3 te knallen.

Slechts twee minuten later liep invaller Durán ook nog eens met zijn knie tegen een mislukte voorzet van Moussa Diaby aan en was de comeback compleet: 3-3.

In de negen minuten blessuretijd werd er niet meer gescoord en dus moet Villa nog minstens een dag wachten om zeker te weten of de club de Champions League in gaat.