Celstraffen voor ontvoering 15-jarige jongen in Amsterdamse wijk De Pijp

Op 10 januari vorig jaar werd de jongen daar door mensen in een witte bestelbus geduwd . Zo'n drie kwartier later werd het busje gevonden op de A27, ter hoogte van Groenekan.

De jongen werd door agenten bevrijd. Drie inzittenden van de bestelbus werden gearresteerd. In maart arresteerde de politie nog eens vier verdachten in verband met de ontvoering. De zeven verdachten stonden vandaag allemaal voor de rechter. In de zaak zijn een man en een vrouw vrijgesproken.

Leider

De hoogste straf (drie jaar cel) is voor de 42-jarige leider van de ontvoering. Hij stuurde de anderen aan en vertelde wat er moest gebeuren, blijkt uit chatberichten. De inzittenden van het bestelbusje zijn veroordeeld tot 30 tot 33 maanden gevangenisstraf. De 37-jarige vrouw die de jongen in de bestelbus lokte, kreeg twee jaar.

Mank en versuft

"De ontvoering is een zeer schokkende gebeurtenis geweest met een grote impact op de minderjarige jongen. Toen het busje staande werd gehouden op de snelweg was de jongen geboeid, liep hij mank en was hij versuft", oordeelt de rechtbank. Volgens RTV Utrecht was hij ook geblinddoekt.