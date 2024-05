Maduro terug naar Almere na turbulente Ajax-tijd: 'Sommige dingen kan ik niet op tv zeggen'

Hedwiges Maduro is komend seizoen de trainer van Almere City. Hij wordt de opvolger van Alex Pastoor, die na dit seizoen vertrekt bij de eredivisieclub en zijn trainerscarrière, in elk geval voorlopig, vaarwel zegt.

Voor Maduro betekent het een weerzien met Almere City. Vorig seizoen was de 39-jarige Maduro nog assistent van Pastoor, toen Almere voor het eerst in de clubhistorie promoveerde naar de eredivisie.

Eén jaar Ajax

Terugkijkend op zijn jaar bij Ajax spreekt Maduro van "een moeizaam seizoen, voor iedereen". Hij gaat liever niet in op wat er allemaal niet goed ging bij Ajax, dat dit seizoen als vijfde eindigt in de eredivisie.

"Dit was het oorspronkelijke plan van Almere. Om het nu over te nemen", aldus Maduro. Toch week hij vorige zomer af van die planning. "Ik koos ook voor de liefde voor de club. Daar leer je ook van, had ik het misschien anders moeten doen? Had ik meer onderzoek moeten doen naar hoe de club er op dat moment voor stond?"