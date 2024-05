Geen verkiezingswinst voor separatisten in Catalonië

Miral de Bruijne, correspondent Spanje:

"Dat PSC de verkiezingen zou winnen, was vanaf het begin al de verwachting. Maar omdat de onafhankelijkheidspartijen samen geen meerderheid kunnen vormen, ligt de druk voor de formatie nu echt bij PSC. De meest vanzelfsprekende coalitie is er dus eentje over links. Dat zou een samenwerking betekenen van PSC, ERC en Comuns. Die partijen hebben samen precies de 68 zetels die nodig zijn. ERC is de linkse onafhankelijkheidspartij en het is niet ongekend als zij zo'n coalitie over links zien zitten.

Zo'n coalitie zou betekenen dat de partij van Puigdemont dus niet zou regeren. Hij heeft in april gezegd dat hij dan de politiek zou verlaten. Maar of hij zich echt aan zijn woord houdt, zal de komende tijd duidelijk worden."