Prado pakt leiding in MXGP-klassement, Herlings tweede in Spanje

Prado weer klassementsleider na MXGP-winst in eigen land, Herlings wordt tweede

Jorge Prado heeft in zijn thuisland de MXGP van Galicië gewonnen. De Spanjaard won beide manches.

Prado neemt de leiding in het algemeen klassement over van Tim Gajser, die vierde werd dit weekend. De voorsprong van Prado, die in totaal 298 punten heeft, bedraagt twee punten.