NOS Nieuws • vandaag, 18:33 • Aangepast vandaag, 18:59 AVROTROS: 'Joost Klein maakte dreigende beweging, niemand aangeraakt'

AVROTROS heeft een verklaring afgegeven over het incident van donderdagavond rondom Joost Klein. De omroep zegt dat Klein "tegen duidelijk gemaakte afspraken" is gefilmd door een cameravrouw, net nadat hij bij de halve finale van het podium was gestapt. Hij had aangegeven niet gefilmd te willen worden. Omdat de cameravrouw toch door bleef filmen heeft hij een "dreigende beweging" naar haar gemaakt.

"Hierbij heeft Joost de cameravrouw niet aangeraakt", klinkt het. Dat incident is vervolgens gemeld bij de EBU en de politie. AVROTROS zegt uitgebreid te hebben overlegd met de EBU en verschillende oplossingen te hebben aangedragen. "Desondanks heeft de EBU besloten Joost Klein te diskwalificeren." De omroep noemt de maatregel heel zwaar en disproportioneel.

"We staan voor goede omgangsvormen, laat daar geen misverstand over bestaan, maar een maatregel tot uitsluiten staat in onze ogen niet in verhouding tot dit incident." Klein mag vanavond niet meedoen aan de finale van het 68e Eurovisie Songfestival in Malmö vanwege het incident.

Niet gepast

Algemeen directeur van AVROTROS Taco Zimmerman gaf ook nog commentaar op de diskwalificatie van Klein. Hij gaf geen antwoord op vragen, maar is ontgoocheld over het besluit om Klein uit te sluiten. "We zijn ontzettend teleurgesteld dat Joost vanavond niet kan optreden en daarmee miljoenen fans in Nederland en in Europa moet teleurstellen. Dat spijt mij enorm, namens Joost, namens de NPO, namens de AVROTROS, namens iedereen."

De reactie van Zimmerman in Malmö:

1:09 AVROTROS: 'Joost maakte dreigende beweging, maar heeft niemand aangeraakt'

Klein werd gediskwalificeerd nadat tegen hem een klacht was ingediend over bedreiging van een vrouwelijke tv-medewerker. Vanochtend meldde de Zweedse politie dat hij gisteravond laat is verhoord. Degene die de klacht heeft ingediend is ook verhoord.

De zaak ligt nu bij de officier van justitie die gaat bepalen wat ermee zal gebeuren. De afwikkeling kan nog weken duren. De organisator van het songfestival stelt dat het niet gepast zou zijn "gedurende de juridische procedure" Klein te laten deelnemen.

De diskwalificatie van Klein is met veel teleurstelling ontvangen. Demissionair staatssecretaris van Cultuur en Media, Fleur Gräper, zegt op Instagram dat het besluit haar "enorm zwaar" valt en noemde het een "teleurstelling voor ons allemaal".

In de tussentijd is de hashtag 'Joost' trending op X in Nederland, gevolgd door de hashtags 'Eurovision' en 'Israël'. Op het officiële Instagramkanaal van het songfestival staan onder het laatste bericht veel reacties van fans van hem. Er worden onder andere berichten geplaatst als Justice for Joost en Let Joost perform.

Daarbij is een petitie van een fan om Joost Klein alsnog op te laten treden op het songfestival inmiddels al meer dan 80.000 keer ondertekend.

In Leeuwarden, de geboortestad van Klein, is de diskwalificatie ook hard aangekomen:

1:19 Leeuwarden reageert op diskwalificatie van Joost Klein