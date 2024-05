ANP Demissionair premier Rutte tijdens een handelsmissie in China in 2018

NOS Nieuws • gisteren, 19:42 Europese bedrijven staan niet meer te springen om in China te investeren

China is niet langer een van de lievelingetjes van het Europese bedrijfsleven. Het land gold jarenlang als topland om in te investeren voor bedrijven uit de Europese Unie. Maar uit een rapport van de Kamer van Koophandel van de Europese Unie in China blijkt dat die investeringsdrang aan het afnemen is.

Die Kamer van Koophandel ondervraagt elk jaar een paar honderd grote Europese bedrijven over hun plannen met China. Dit jaar zegt 13 procent geen investeringen in de pijpleiding te hebben en ook niet van plan te zijn die te gaan doen in de toekomst. Dat percentage lag in de twaalf jaar dat de Kamer dit onderzoekt nog nooit zo hoog.

Geopolitiek

Ook het aandeel bedrijven dat nog wel geld wil steken in de Chinese markt ligt laag. Slechts 15 procent noemt China nu de topbestemming voor hun kapitaal. In de beste jaren wilde nog een op de drie bedrijven nergens liever geld investeren dan daar.

Met name ICT-bedrijven voelen steeds minder voor China. Ruim een vijfde geeft aan geen investeringsplannen meer te hebben als gevolg van geopolitieke spanningen, strengere regels voor databeveiliging en China's drang om meer zelfvoorzienend te worden op het gebied van technologie.

Daarnaast gaat het simpelweg niet zo goed met de Chinese economie. Anders dan verwacht trok de economie niet weer stevig aan na de coronapandemie. Die economische dip zien de bedrijven als de grootste uitdaging. Maar ook de geopolitieke spanning tussen de VS en China en meer regionale spanningen, die in het rapport niet expliciet benoemd worden, maken China minder aantrekkelijk.

Wie profiteert?

Een deel van de Europese bedrijven geeft zelfs aan al investeringen te verplaatsen. In plaats van een nieuwe fabriek of afdeling in China zet een bedrijf die dan op in een ander land.

Met name Zuidoost-Aziatische landen als Indonesië of Vietnam profiteren van de verschuiving. Maar ook een aanzienlijk deel van de bedrijven kiest voor Europa zelf als alternatieve bestemming voor het geld dat bestemd was voor China.

De beweging is overigens niet alleen iets Europees, volgens de ondervraagde bedrijven. Ruim een kwart ziet ook Chinese leveranciers en klanten hun investeringen verschuiven naar het buitenland.

Nederlandse investeringen

De Nederlandse investeringen is China waren al niet heel groot en namen eerder ook al af. Uit een studie van het Centraal Planbureau (CPB) bleek twee jaar geleden dat de waarde van die investeringen tussen 2015 en 2018 afnam van 16,1 miljard euro naar 12,7 miljard euro.

China stond daarmee op plaats 26 op het lijstje van meest populaire investeringsbestemmingen voor Nederlandse bedrijven.