EPA Toeristen in Bangkok wapenen zich tegen de hitte met parasols en handventilatoren

NOS Nieuws • vandaag, 14:41 Tientallen doden door recordhittegolf in Thailand

Een recordhittegolf in Thailand heeft tot nu toe aan 61 mensen het leven gekost, meldt het ministerie van Volksgezondheid in het land. Er is op sommige plaatsen een gevoelstemperatuur gemeld van ruim 52 graden.

Volgens het ministerie zijn er tot nu toe al meer sterfgevallen door de hitte dan in heel 2023, toen overleden 37 mensen door de hoge temperaturen.

Het extreme weer houdt al wekenlang aan. In april werd een temperatuur van 44,2 graden gemeten in de noordelijke provincie Lampang. 's Nachts daalde het kwik zelden onder de 30 graden. In Thailand is de bevolking wel gewend aan hoge temperaturen, maar de hitte was vrijwel nooit zo intens gedurende zo'n lange periode.

Waarschuwingen

De hoogste temperatuur ooit in Thailand gemeten is 44,6 graden, maar de gevoelstemperatuur, waarin ook de effecten van zon, windstil weer en luchtvochtigheid worden meegenomen, kan hoger oplopen. Begin deze week daalde de temperatuur even toen het voor het eerst in maanden regende, maar vandaag was het op veel plekken weer boven de 40 graden.

De Thaise autoriteiten waarschuwen bijna dagelijks voor de warmte en vragen mensen indien mogelijk binnen te blijven. Vooral in het noordoosten van het land zijn veel mensen overleden, meldt het ministerie van Volksgezondheid.

De oorzaken van de aanhoudende hitte zijn volgens deskundigen onder meer het klimaatfenomeen El Niño en de opwarming van de aarde, waarvan in Azië volgens de Wereld Meteorologische Organisatie (WMO) meer is te merken dan gemiddeld wereldwijd. Extreme hitte veroorzaakt de laatste tijd ook problemen in Bangladesh, Vietnam, Myanmar en de Filipijnen.