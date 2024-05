Sportslink BV Marcel en Tyrone Sterkenburg

NOS Sport • vandaag, 17:23 • Aangepast vandaag, 20:21 Worsteltweeling Sterkenburg grijpt op laatste OKT naast olympisch ticket

Worstelaars Tyrone en Marcel Sterkenburg gaan niet naar de Olympische Spelen in Parijs. Op het olympisch kwalificatietoernooi (OKT) in Istanbul strandden de Nederlandse tweelingbroers vroegtijdig en grepen ze naast de laatste startbewijzen.

Het OKT was de laatste mogelijkheid om een olympisch ticket te verdienen. Ook in april lukte het de broers niet om zich te plaatsen. Destijds werden ze vroegtijdig uitgeschakeld in Azerbeidzjan.

Marcel Sterkenburg won in Istanbul in de categorie tot 87 kilogram in de eerste ronde van de Fin Waltteri Latvala (9-1). De tweede ronde ging iets moeizamer tegen de Moldaviër Mihail Bradu (3-2), maar hij won wel.

Herkansingen

Tegen de Georgiër Lasha Gobadze kwam hij vervolgens tekort (1-3). Alleen als Gobadze de finale had bereikt, had Sterkenburg nog op herkansing kunnen gaan. Maar de Georgiër strandde in de halve finales en dus ging er een streep door de olympische ambities van Sterkenburg.

Tweelingbroer Tyrone Sterkenburg, die uitkomt in de categorie tot 97 kilogram, verloor in de eerste ronde van de Japanner Yuri Nakazato. Ook Nakazato haalde de finale niet, waardoor Tyrone niet naar de herkansingen ging en dus naast een olympisch ticket greep.