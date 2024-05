Kleinste Albert Heijn van Nederland sluit, ondanks weerstand inwoners

NH De kleinste Albert Heijn van Nederland

Het kleinste Albert Heijn-filiaal van Nederland in Naarden-Vesting gaat definitief weg. Inwoners van het vestingstadje hebben de sluiting maandenlang geprobeerd tegen te houden. De actievoerders willen dat inwoners komend weekend de vlag halfstok hangen vanwege het verdwijnen van de supermarkt.

De winkel is aanstaande zaterdag voor het laatst open. "Wij balen enorm, er heerst een hele droeve stemming in de vesting", zegt Rob Coppenhagen tegen NH. Het is de enige winkel in de vesting voor de dagelijkse boodschappen.

Petitie en acties

Toen eind vorig jaar bekend werd dat Albert Heijn het filiaal in 2024 wilde sluiten, kwamen Coppenhagen en vijf anderen in actie. Ze gingen meermaals in gesprek met het bedrijf, organiseerden een petitie die bijna 1900 keer werd ondertekend en hielden meerdere acties. Zo maakten ze een bijna 9 minuten durende YouTube-video met interviews van mensen die willen dat het filiaal blijft.

Volgens hen is de supermarkt zo belangrijk omdat er in de kleine vesting veel ouderen wonen die nu nog te voet naar de supermarkt kunnen. Ook speelt het sociale aspect mee, zeggen de actievoerders. "Het gaat niet om de boodschappen, maar dat je mensen zo lang mogelijk zelfstandig kan houden. Hun huis uitkomen en bewegen. Het houdt de eenzaamheid tegen", zegt Coppenhagen.

Reactie Albert Heijn

"Deze beslissing hebben we zeker niet over één nacht ijs genomen en is het gevolg van meerdere factoren. We snappen dat klanten het jammer vinden dat onze winkel in Naarden-Vesting sluit en we waarderen hun betrokkenheid. De winkel sluit halverwege 2024", aldus Albert Heijn in een reactie.

Rob Coppenhagen zegt tegen NH dat komende zaterdag een "droevige dag" is voor de inwoners. De actievoerders willen die dag een "passend afscheid" houden. "Ook vragen we inwoners de vlag halfstok te hangen."